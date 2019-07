Calcio mercato Napoli - Aggiornamenti sul calcio Napoli. Ciro Venerato, giornalista Rai Tv ed esperto di calcio mercato Rai, è intervenuto a Calcionapoli24 per le ultime notizie di mercato: "Scambi di documenti in corso tra Pescara e Napoli per il prestito non oneroso di Luca Palmiero. Superata la concorrenza di Ascoli e Chievo. Da domani nuova avventura abruzzese per il 23enne centrocampista di Mugnano, fortemente voluto da Luciano Zauri tecnico Adriatico".