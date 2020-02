Venerato a CN24: "Mi aspetto Mertens titolare, Allan dovrebbe giocare. Insigne piaceva ai tempi di Guardiola"

Ultimissime calcio Napoli- Ciro Venerato è intervenuto a CalcioNapoli24 per parlare delle ultime sul Napoli: "Insigne, Mertens e Callejon il tridente titolare domani. Dubbio su Allan, il resto è già tutto scelto. Gattuso vuole dare continuità di rendimento. Insigne non è stai mai vicino al Barcellona realmente. Ai tempi di Guardiola è stato valutato, ma non credo che ci siano stati sondaggi diretti. Il Napoli può far male al Barcellona, ha i calciatori giusti. Il club catalano ha diversi problemi, non basta il 5-0 con l'IEibar per essere fuori dal tunnel delle polemiche".