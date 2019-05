Venerato a CN24: "Malinovsky alternativa a Veretout, Almendra o Fornals per sostituire Diawara. Castagne se salta Trippier, nessun contatto per De Rossi e Quagliarella"

Ciro Venerato, collega della RAI, è intervenuto ai microfoni di CN24:

"L'idea del Napoli è prendere 1 o 2 centrocampisti. Uno per sostituire Diawara e il secondo per rimpiazzare l'eventuale partenza di Allan. I nomi più caldi sono Veretout e in alternativa, Malinovsky. Bourigeaud del Rennes non è un giocatore che il Napoli sta trattando seriamente. Malinovsky piace ad Ancelotti e figlio. Almendra e Fornals sono le alternative a Diawara. Sull'argentino il Napoli c'è e ci sono continui contatti tra Giuntoli e Burdisso. Per Fornals l'offerta è la stessa di gennaio fatta ia usoi procuratori di 1,5 mln a stagione. Il Napoli sogna Trippier ma è difficile da raggiungere perchè piace tanto alla Juventus se dovesse partire Cancelo e se il prossimo allenatore sarà Pochettino è plausicile che porti con se l'esterno destro del Tottenham. Ecco spiegato il pressing per Castagne se dovesse saltare Trippier. Giuntoli sonda anche Di Lorenzo e Hateboer, mentre escluderei Grimaldo. Molti movimenti dipendono anche dal valzer di allenatori che ci sarà in Serie A. Ilicic è stato sondato dal Napoli ma al momento l'Atalanta prende tempo per capire se Gasperini resta o meno. Mi arrivano smentite, al momento, sull'interesse per De Rossi e Quagliarella. Beppe Bozzo, procuratore dell'attaccante della Sampdoria, mi ha negato qualsiasi contatto con il Napoli. Mario Rui andrà via e piace al Milan e al Torino. Su Sarri ci sono Juve, Milan e Roma, ma il suo entourage mi ha negato contatti con i bianconeri. Mi dicono, però, di dialoghi con l'intermediario che lo ha portato al Chelsea. Non credo che la Juve abbia contattato Sarri in prima persona. Penso che Conte possa essere ufficializzato all'Inter la prossima settimana".