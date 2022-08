Venerato a CN24: "Kepa-Napoli c'è distanza sui bonus legati alla Champions: le cifre in ballo"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Speciale Calciomercato’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La pista Navas è difficile se non impossibile. Il PSG non intende contribuire in gran parte al pagamento dell'ingaggio mentre il Cheslea per Kepa sì. Il napoli, così come per Kim, alla fine prenderà lo spagnolo. Il Napoli parla di 8-9 giorni per magari chiudere prima. A Spalletti è stato detto questo. Fermo restando che il Napoli il portiere ce l'ha ed è Meret che non andrà allo Spezia. Anche qui c'è un giallo perchè lo Spezia prende Dragowski e Provedel alla lazio. Per Kepa alla fine arriverà, De Laurentiis deve fare un passo in avanti passando da 1,5 milioni fino a 2.2 milioni. Sui bonus c'è distanza: 3 milioni contro 1.5 da quello che ho capito.

Valutazioni in generali anche su bonus legati agli ottavi di Champions più che al quarto posto perchè il Chelsea ritiene sia più facile che il Napoli arrivi quarto che superi quella fase di Champions. Nello specifico ADL vorrebbe caricare 1 milioni di bonus in caso di superamento ottavi Champions e 500 mila sul quarto posto"