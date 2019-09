Venerato a CN24: "Il mercato del Napoli può essere da 9, a Giuntoli do un 10 per le cessioni! James Rodriguez? Mai avrei rischiato 42 milioni, meglio Lozano"

Ultimissime sul calcio Napoli - Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24 Tv, canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto dichiarato:

"E' il mio trentesimo calciomercato, è stato uno dei più intriganti giornalisticamente parlando. Ci siamo occupati di trattative di campioni celebrati. Era tempo che il calciomercato non regalava movimenti così, c'è stato un bel giro anche in Italia.

Rinnovi? Per il momento il Napoli non si sta muovendo. Forse vedrà a gennaio se qualche calciatore vorrà andare via.

Al mercato del Napoli do due voti. Do 7.5 al mercato in entrata che può trasformarsi in 9 se alcuni giocatori che conosciamo poco manterranno fede a ciò che tutti ci auguriamo: mi riferisco a Lozano, che può diventare un numero 1 del campionato, e ad Elmas e Di Lorenzo.

Viceversa, se questi tre non rispondessero alle aspettative il 7.5 potrebbe diventare anche 6.5.

Per le cessioni do un 10 a Giuntoli che ha fatto grandissime operazioni. Il Napoli ha venduto a buon prezzo calciatori che valevano anche meno. L'operazione Verdi è stato il capolavoro di Giuntoli, De Laurentiis e Chiavelli. Il Napoli a Cairo ha chiesto 25 milioni di euro. Cairo ero fermo intono ai 20 circa e alla fine il Napoli ha tenuto duro, ha rischiato ed è riuscito a venderlo a 25 milioni di euro. Questo si accosta all'operazione Inglese e alla plusvalenza per Diawara.

La rosa del Napoli non mi dispiace ma credo che Ancelotti debba rivedere alcuni concetti di natura tattica: Zielinski vicino ad Allan nel 4-2-3-1 non mi convince.

Al mercato del Napoli io avrei aggiunto un centrocampista di peso e di quantità ma questa è una mia opinione. Penso a Bakayoko ad esempio. Non mi dispiacerebbe vedere un Napoli in campo con il 4-3-3: i giocatori giusti per questo modulo li ha.

Il Napoli non ha mai pensato ad un'alternativa ad James Rodriguez: in quel ruolo vede Mertens, Fabian Ruiz. Questo problema non si è mai posto, il vero obiettivo in attacco era Lozano, sin da gennaio. L'operazione in prestito andava bene ma mai nella vita avrei rischiato 42 milioni per il colombiano che ha fatto benissimo solamente durante il Mondiale. Di lui non ricordo quello visto con la Colombia. Avrei criticato aspramente De Laurentiis se avesse fatto questa operazione a discapito magari di Lozano".