Venerato a CN24: "Ilicic-Napoli? C'è stato un incontro! Di Lorenzo piace a Giuntoli, difficile Lozano. Su Sarri e la Juventus..."

Ciro Venerato, collega della RAI, è intervenuto ai microfoni di CN24:

"Confermo l'incontro per Ilicic, e l'accordo si può trovare facilmente, però il Napoli sta facendo valutazioni perchè lo sloveno non verrebbe in azzurro per fare l'alternativa. Può ricoprire più ruoli e quindi fare comodo ma il Napoli non si è ancora fatto vivo con l'Atalanta. Anche Castagne piace ed è una trattativa più semplice ma anche in questo caso non c'è stato ancora nessun contatto con Percassi. Se dovesse arrivare Ilicic è probabile che parta qualcuno di importante, ma non è da scartare che sia una trattativa disturbativa nei confronti di Roma e Inter che considerano Ilicic apicale.

Carlo Ancelotti rimarrà a Napoli sicuramente. De Laurentiis eserciterà la clausola per la permanenza dell'allenatore per i prossimi due anni.

La Juve sta cercando un allenatore, visto che Zidane ha deciso di tornare a Madrid. Klopp, Guardiola e Deshamps sono inarrivabili e l'idea era quella di confermare Allegri in attesa del 2020. La cosa non è andata a buon fine perchè Allegri ha chiesto un triennale che Agnelli non gli ha concesso. E' stato Ronaldo a fare il nome di Ancelotti e Mourinho e Ancelotti lo sa. Non so se l'allenatore azzurro ha parlato direttamente con la società, indirettamente tramite Ronaldo, o addirittura tramite Mendes. Dubito che ci sia stato un contatto diretto tra De Laurentiis e Agnelli.

La Juve alla fine ha capito che Ancelotti è inarrivabile e ha virato su Inzaghi o Sarri. L'allenatore del Chelsea è stato sondato attraverso agenti internazionali. E comunque non credo che Ancelotti possa tornare volentieri alla Juventus, quindi escludo totalmente che possa succedere. Non metto Sarri in pole come nuovo allenatore della Juve, ma ci sono stati dei sondaggi perchè piace tanto a Nedved ma Paratici forse vorrebbe altri profili. Credo e spero che Sarri continui a rimanere in Premier, che è è il campionato più bello del mondo. Ma se il Chelsea se ne volesse liberare, allora mi auguro che possa andare alla Juve e vincere la Champions.

Di Lorenzo piace a Giuntoli ma non è l'obiettivo principale.

Lozano è difficile, mentre per arrivare a Trippier è importante che non lo vogliano più altri top club europei".