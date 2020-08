Vazquez: "Reguilon? Una sopresa per il Real Madrid. Colpo importante, calciatore forte di testa"

Ultime calcio Napoli - Martin Vazquez è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Reguilon

"E' normale vedere questa situazione in Champions League. Questo conferma una volta in più che il campionato tedesco e francese cresce sempre più. Reguilon? Ha fatto bene anche al Real Madrid, una sorpresa il pasaggio al Siviglia. Non so cosa accadrà, è giovane ma ha una dote importante: è forte di testa, vuole sempre migliorare".