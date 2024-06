Varricchio: "Chi al posto di Osimhen nel Napoli? C'è un'ottima alternativa per Conte, ecco chi è"

Massimiliano Varricchio, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Ecco quanto ha affermato:

“Il gol contro il Vis Pesaro? E’ stata un’emozione unica che ricordo sempre molto volentieri. Il nostro Napoli ha messo i primi mattoni dell’era De Laurentiis, eravamo in categorie inferiori ma con lo stadio sempre pieno che ci invogliava e ci tifava. La passione dei tifosi azzurri non è mai venuta a mancare. De Laurentiis e Marino furono bravissimi a riportare in auge il Napoli.

Antonio Conte al Napoli? Penso sia il migliore in Italia, mi piace molto il suo carattere e lo trovo molto simile a me come persona per quella voglia di non mollare mai, di imporre il gioco e non speculare su risultati e situazioni. A me piacque molto la sua Juventus, fece molto bene anche nell’Inter con un organico diverso e cambiando anche qualcosa optando per maggiori ripartenze che il possesso. Conte a livello caratteriale per me è il migliore. Con quale modulo potrebbe ripartire Conte? E’ ancora presto per saperlo, ma credo che partirà con l’assetto che preferisce, ovvero con la difesa a 3, ma l’importante è come viene interpretato lo schema, come si muoveranno gli esterni o come si comporteranno in fase di aggressione i centrali di sinistra e destra.

Chi al posto di Osimhen nel Napoli? Non è facile sostituirlo, Conte vorrebbe riprovare a prendere Lukaku che sarebbe comunque un calciatore forte che già sappiamo cosa può fare con Conte in panchina. Penso possa essere un’ottima alternativa a Osimhen”