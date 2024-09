"Più possesso palla di @juventusfc più occasioni per @sscnapoli . Uno 0-0 (3°consecutivo per i bianconeri) giusto,ma deludente per lo spettacolo.Prova di personalità della squadra di #Conte con #Kvara e #Lukaku in serata grigia.Difesa sempre più solida e buon esordio di #McTominay". Questo il tweet del giornalista RAI, Enrico Varriale, post Juventus-Napoli 0-0.