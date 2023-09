"Fotografia di una stagione nata male che può finire peggio per @sscnapoli .Solida prova difensiva e occasioni sprecate in primis il rigore di @victorosimhen9 , assurdo nella reazione alla sostituzione. Ma è chiaro che tra squadra e #Garcia non c'è feeling e Adl non può ignorarlo". Questo il tweet del giornalista di RAI Sport, Enrico Varriale, post Bologna-Napoli 0-0.