Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha sbagliato solo un tempo finora, il secondo con la Lazio. Bisogna preoccuparsi quando le occasioni non vengono creare, non quando non vengono concretizzate perchè prima o poi ce la fai e ci riesci. Il ko sicuramente farà male, ma è calcio d’agosto e siamo solo ad inizio stagione”