Enrico Varriale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "La Juve ha fatto una gaffe clamorosa perchè le restrizioni vengono prese dall'Osservatorio e non da un club per conto suo. E' un provvedimento sbagliato fin dall'inizio e non a caso il Viminale e gli organi preposti hanno preso le distanze. Mi auguro si possa tornare indietro su questa decisione con la Juve che possa rivedere questa posizione presto. Al Napoli serve un giocatore all'Icardi"