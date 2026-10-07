Van Bommel, l'agente Raiola: "Ipotesi Napoli? Mai dire mai, il timing è importante!"

Calciomercato Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto l'agente di Donnarumma Enzo Raiola.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Io da anni dico che Donnarumma sarebbe stato il migliore. In alcune partite e episodi, qualcuno ha caricato di dubbi e critiche Gianluigi. Io ho sempre predicato calma. Ho sempre detto che un domani avrebbe fatto parte di un progetto importante in Nazionale. Molti hanno criticato ingiustamente Donnarumma, specialmente per il valore del giocatore. Ora si è perso la leadership della Nazionale. Sono molto contento di lui. Rappresenta a pieno l'Italia. Castellammare città di grandi portieri. La Campania è sempre stato un bacino importante. Questo aspetto è un po' calato. Prima i ragazzi crescevano nelle scuole calcio in Campania e poi andavano al Nord. Ora il Napoli sta cercando di fare un grande lavoro, nonostante le strutture e altri problemi. Complimenti a Grava e Caffarelli. Oggi manca il calcio di strada, ma il Napoli sta facendo assistenza ai ragazzi per farli emergere nel mondo del calcio. La verità dei caso di Esposito e Gigio è che sono andati via presto.

Le critiche a Gigio? Sono sempre state troppe. Facevano notare gli errori per qualche like in più. Gigio è un ragazzo semplice. Gli piace vivere i momenti in famiglia e con gli amici. Vive la sua quotidianità stando a casa, come una persona normale. E questa è la sua forza: un ragazzo che non si è mai montato la testa, sempre con i piedi per terra, con una famiglia a posto che l'ha sempre protetto. Sa che ha delle responsabilità per via del ruolo da portiere. Rapporto con Haaland? Sono due ragazzi che hanno lo stesso carattere. Haaland è stato gestito da Mino Raiola. Anche in precedenza, Gigio aveva un rapporto speciale con Mino. Sono due bravi ragazzi, due guerrieri con il cuore d'oro. Stanno bene insieme per questo.

Il rapporto con Mancini? Gigio e il mister c'è un rapporto speciale, il ct è andato anche al matrimonio. Non hanno da dirsi nulla in particolare. Il caos Manchester City se può cambiare qualcosa? No, non cambierà nulla per noi e per Gigio. Periodicamente esce qualche notizia. Il club ha parlato con Gigio, sono tutti tranquilli. Ora ci sono partite importanti contro Liverpool e PSG, poi la giustizia sportiva farà il suo corso. Ma Gigio ha avuto rassicurazioni da parte del Manchester City. Il Mondiale con l'Italia? Pesa molto a Donnarumma l'assenza al Mondiale. È la sua ambizione più grossa e dovrebbero averlo tutti i ragazzi italiani. Quando leggo sui giornali che i ragazzi se non vengono convocati dall'Italia vanno a giocare altrove, allora non dovrebbero essere convocati. Quando Gigio parla di Nazionale gli brillano gli occhi. E ogni volta che canta l'inno mi viene la lacrimuccia, mi emoziono. Ora ha anche la fascia da capitano. Contro la Francia ha fatto il mostro? Lo farà ancora per tanti altri anni!

Ruben Van Bommel piace al Napoli? Se a qualcuno non piace, deve farsi una visita agli occhi. L'anno scorso si è rotto il crociato. Staremmo parlando di un altro giocatore a quest'ora. Poi però il Napoli ha fatto la sua scelta su Noa Lang. Perché il PSV una volta ceduto Lang, è andato su Van Bommel. Se il Napoli può prenderlo? Il timing è molto importante, ma mai dire mai".