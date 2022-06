Valdifiori: "Demme via? Serve un sostituto di Anguissa. Gaetano? Può ritagliarsi il suo spazio"

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

“Fabian? Penso che è controproducente per entrambi andare ad uno scontro, bisogna trovare una soluzione. Un regista alla Torreira? Lobotka ha fatto grandi cose, c’è anche Demme in quel ruolo. Come sostituire Demme? Non ha trovato la continuità che aveva trovato con Gattuso, la richiesta di trovare una soluzione per andare a giocare ci può stare. Serve un sostituto di Anguissa. Gaetano è da tenere? E’ sempre un sogno giocare nel Napoli per chi è di Napoli, probabilmente restare a Cremona potrebbe giocare con più continuità, ma a Napoli potrebbe ritagliarsi il suo spazio. Ospina o Meret? Sono tutte e due grandi portieri, sarà una scelta della società e di Spalletti”.