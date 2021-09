Valdano: "Maradona era solo: alla sua morte non sapevo a chi fare le condoglianze"

Napoli Calcio - Jorge Valdano, ai microfoni di El País, ha raccontato quella che è stata l'ultima conversazione faccia a faccia con Diego Armando Maradona:

"È stato tanto tempo fa. La cosa peggiore degli ultimi anni di Maradona è che ha rotto tutta la sua catena di affetti: con la ex moglie, le sue figlie, gli amici che lo amavano di più. Quello che mi ha colpito di più della sua morte è che non sapevo a chi porgere le mie condoglianze, eppure c'era la sensazione che fosse necessario darle a tutto il Paese. Era un personaggio straordinario. Io sono una persona assolutamente conciliante, ma le uniche due volte che stavo per essere aggredito ero con Diego. Quella era la sua vita 24 ore al giorno e non importava se era in Argentina, Napoli o Svizzera . È impossibile essere Maradona ed essere normali".