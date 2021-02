Valcareggi: "Una volta recuperati tutti, il terzo posto sarà del Napoli. Mazzarri potrebbe essere l'uomo giusto"

Ultimissime calcio Napoli – Furio Valcareggi, noto procuratore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Gattuso ieri non poteva fare altro, soprattutto tenendo conto che, oltre agli assenti, anche alcuni elementi che hanno giocato erano in difficoltà. Se i calciatori rientrano in condizione, il terzo posto è del Napoli perché il Milan ha poca benzina e sta finendo la benzina. Un toscano che potrebbe fare al caso del Napoli è Walter Mazzarri. Spalletti, invece, non credo che accetterebbe perché ha attualmente un contratto faraonico con l’Inter”.