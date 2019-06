Valcareggi sicuro: "Fidatevi di Ancelotti, quest'anno non ci saranno 20 punti di distacco dalla Juve! E' un vincente"

Furio Valcareggi, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dovete fidarvi di Ancelotti, è uno abituato a stare sull'attico. Quest'anno non ci saranno 20 punti di distacco dalla Juventus, ha capito i problemi di questa squadra e li risolverà. Conosce il calcio alla perfezione, sa come si vince. Non si lega ad uno schema, Ancelotti cambia quattro moduli a partita come tutti i vincenti. Non sono gli schemi a far vincere! Non esiste il divario di 20 punti tra Napoli e Juventus, quest'anno si accorcerà tutto".