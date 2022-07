Valcareggi: "Mertens alla Fiorentina? Ho sentito qualcosa, Koulibaly si può sostituire come tutti i difensori"

Furio Valcareggi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Se va via un difensore ne trovi sempre un altro forte, il problema è quando vanno via il 9 o il 10. Difficile sostituire Koulibaly, ma si può sostituire. Milenkovic è un giocatore motlo forte. Mertens alla Fiorentina? Ho sentito qualcosa, ma non so nulla al momento. Fossi nel Napoli lo terrei, si vede che è diventato napoletano".