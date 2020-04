Valcareggi: "Koulibaly non perderà valore fino ai 32-33 anni. Allan è fantastico, se si potesse non cedere..."

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, attaccante del Napoli in prestito al Cesena, parla a Marte Sport Live:

“Koulibaly non perderà valore fino a 32-33 anni. Il Napoli deve fare una scelta economica ora e decidere se fare una cessione importante. Non credo che avrà un calo di prestazioni fino a 33 anni. E’ un difensore fantastico. Allan è un centrocampista fantastico, lo senti sia fisicamente che dal punto di vista tecnico. Se il Napoli non avesse bisogno di cederlo, me lo terrei tutta la vita. Io sono a casa dal 4 marzo, ho 74 anni e sto rispettando con rigore tutte le regole”.