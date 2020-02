Valcareggi: "Inter forte con Eriksen: è fantastico, ma la Juve vincerà ancora"

Ultime calcio Napoli - Tanti argomenti nella chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Furio Valcareggi, agente di lungo corso. Sulle polemiche arbitrali innescate da Commisso, dice:

"Sono legittime, se chiedete a Chiellini e Bonucci, anche loro sanno che il secondo non era rigore. E' la protesta di un uomo che ha costruito un impero in America, arriva qui, spende tanti soldi e si vede trattato male. Tutela il suo investimento ed è corretto. L'arbitro non vede il primo rigore che invece c'è, il secondo lo vede e non c'è. E' un bel lavoro... A Nicchi invece dico che tutti gli anni c'è una polemica violenta. Fa bene a difendere i suoi ma qui c' stato un errore evidente e la gente si è arrabbiata. Rimandi Pasqua a fare Fiorentina-Atalanta. Anche gli arbitri devono esser sanzionati come noi nella vita di tutti i giorni. Sento critiche nei confronti di Commisso ma la sua arrabbiatura è vera e motivata. Oggi si può vedere tutto e quel rigore lì non c'è. C'è stato un evidente errore arbitrale e io lo rivendico. Lo scudetto comunque lo vinceranno i bianconeri. L'Inter e la Lazio hanno chance ma i nerazzurri saranno l'avversario più pericoloso. Gli acquisti conclusi dall'Inter sono ottimi, Eriksen è fantastico. La Juve dovrà lottare di più ma vincerà".