Valcareggi: "Da fiorentino, Gattuso mi ha offeso! Voleva vivere a Pisa, inaccettabile. In Italia si è sputtanato"

Furio Valcareggi, agente, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show:

"C'è stato questo problema con i calciatori di Mendes per Gattuso a Firenze. Sapevo che Gattuso avrebbe vissuto a Pisa, cosa che io avrei vietato. Vieni a Firenze, vuol dire che non hai passione, devi stare sul tuo posto di lavoro. È sempre stato un uomo corretto, a Firenze è stata una cosa bruttissima, di stile, di educazione. A Firenze qualcuno dà colpa alla proprietà: è allucinante. Tutte le versioni danno torto a Gattuso, sembrava un matrimonio perfetto. Non era innamorato di Firenze se avesse vissuto a Pisa, sarebbe stato inaccettabile. Mi sono sentito umiliato e offeso da Gattuso come fiorentino. La proprietà spende, la panchina è ambita. Ora è rimasto col cerino in mano e si è sputtanato in Italia. Gattuso deve spiegare perché ha fatto questo alla Fiorentina. Credo ne uscirà poco bene".