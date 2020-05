Valcareggi: "Chi prenderà Balotelli? Giocherà nel giardino di casa sua..."

Ultime calcio - Furio Valcareggi, agente, ha detto la sua - in modo sempre frizzante - sul caso Balotelli intervenendo ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

Valcareggi

"Da simpatizzante viola lo avrei preso anni fa a Firenze perchè pensavo avesse un'evoluzione positiva. Ora non ho più mezza possibilità di giustificarlo. Ha frequentato gli spogliatoi più importanti del mondo stando a contatto con giocatori del calibro di Maldini e qualcosa doveva restargli addosso. Se non ha preso niente da loro come esempi, non è idoneo a fare il calciatore. E' bravo ma chissà quanti rimorsi avrà a fine carriera per ciò che non ha fatto. Si è presentato in sovrappeso? I grandi solisti non devono essere frequentatori di musei ma devono comunque tenere al loro mestiere. Gli alibi li ha finiti e il calcio non gli farà più sconti. Chi lo riprende? Giocherà nel giardino di casa sua..."