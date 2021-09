Furio Valcareggi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Allegri arrabbiato? Può accadere. Ma non facciamo passare Max per uno di quelli che si lamenta ed è antipatico. Avrà sbagliato nei modi ma è una cosa di campo finita la con Spalletti".