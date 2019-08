Valcareggi: "Alla fine James e Lozano saranno del Napoli, ho visto Giuntoli e ADl sicuri. Si lotterà per il secondo posto ma non a 20 punti dalla Juve"

Ai microfoni di TMW è intervenuto oggi il procuratore Furio Valcareggi che ha detto la sua sui temi più caldi di questo calciomercato in Serie A: “La settimana dell’Inter? Le mie voci erano certe di questo Lukaku all’Inter, quando si impunta Antonio Conte fa sempre gol. L’ha voluto, si è fissato che sia il più forte di tutti nei suoi temi. Tutto convergeva verso Lukaku all’Inter che secondo me è il colpo dell’anno. A meno che non ci sia un bellissimo colpo di fine stagione: Neymar potrebbe andare alla Juve. Sicuramente è dura convincere lo sceicco, ma chi lo vuole lo sa. Chi va a comprare in quei negozi sa benissimo quanto spende. La Juventus deve fare il colpo, deve scaricare gli esuberi, ma per vincere la Champions secondo me serve altra gente”.

A oggi Inter rivale della Juventus? “Sì assieme al Napoli che credo che alla fine prendano sia James che Lozano, ho visto sicuri Giuntoli e De Laurentiis, quindi quando è così alla fine i colpi li fanno Sarà una lotta per arrivare secondi, ma non con 20 punti come l’anno scorso”.