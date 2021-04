Vaia: "Collaboriamo con la Figc per portare i tifosi agli Europei: stiamo sviluppando la app. De Rossi? In settimana può uscire dall'ospedale"

Covid 19 - Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: "De Rossi ha una polmonite, i motivi per il ricovero c'erano tutti. Ha tanta forza, tanta determinazione. Se continua così, la settimana prossima lascia l'ospedale. Questo mi consente di dire che per i giovani, diventa più semplice. La malattia si può sconfiggere, soprattutto se la becchiamo nei primi giorni. Oggi, il messaggio è: dateci più munizioni, più vaccini, più anticorpi monoclonali per combattere questa battaglia. Ci sono difficoltà di approvvigionamento, il Governo si sta muovendo, ma dobbiamo fare in fretta, il numero di morti non è tollerabile. Dobbiamo fare in fretta: vaccinare, vaccinare, vaccinare. Dobbiamo tutelare gli anziani ed i fragili: il nostro dovere è evitare la mortalità. Adesso, dobbiamo riaprire: a Fiumicino abbiamo dato un segnale importante. Sono per la riapertura graduale. Con Gravina stiamo pensando ad un app per andare allo stadio con un codice QR così possiamo riportare la gente allo stadio. Dobbiamo portare allo stadio gente che non contagi. Penso che riusciremo a fare gli Europei all'Olimpico, Gravina mi ha invitato a collaborare con la Figc e faremo un centro dove svilupperemo questa app per riportare la gente negli stadi"