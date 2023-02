Romelu Lukaku è rimasto ancora a secco, come tutta l'Inter, nello 0-0 di questa sera a Marassi contro la Sampdoria. Oltre alla prestazione molto scadente del centravanti belga, c'è stato ache un nervosismo di fondo per inerazzurri, testimoniato anche dal durissimo scambio di battute con Barella durante il primo tempo: "Basta, basta! Vai a fare in c***, figlio di p***". Si legge dal labiale tra i due.