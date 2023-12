Vacanze di Natale rivive 40 anni dopo, De Laurentiis: "Posta? Volevano essere pagati, ma dovevano pagare me"

Standing ovation, 300 persone felici, il massimo che la sala poteva contenere, di tutte le età: non solo chi è cresciuto con il film, ma anche chi non era nato, uniti in un karaoke collettivo. Scrive il Corriere della Sera:

De Laurentiis e il ricordo del Posta

"Grande operazione di marketing del Posta, l’hotel che 40 anni fa negò le riprese all’interno dei suoi spazi: «Volevano essere pagati, io pensavo fossero loro a dover pagare me», ricorda Aurelio De Laurentiis, produttore di un film che ha scritto l’immaginario collettivo di diverse generazioni con i suoi personaggi scolpiti nella memoria: il «boro pazzesco» Claudio Amendola; il fluido ante-litteram Christian De Sica con la sua famiglia arricchita, pariolini di Frascati; il «cumenda» milanese Guido Nicheli e l’annoiata moglie Stefania Sandrelli. E ovviamente Jerry Calà".

