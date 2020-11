Uva: "Mancini fu una scelta ponderata, la Nazionale ha uno staff straordinario. Il bello deve ancora venire"

Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Michele Uva, ex DG della Nazionale.

"Mancini come C.T.? La scelta fu fatta insieme al commissario e ad Alessandro Costacurta. Fu una scelta ponderata. Dopo le macerie della Nazionale A - perché sui giovani abbiamo investito e ora si stanno raccogliendo i frutti - abbiamo trovato il perfetto sarto per mettere insieme i giocatori. E ringraziamo anche i club: ora i giocatori della Nazionale giocano tutti titolari nelle loro squadre, questo porta dei vantaggi.

Sarri ha ispirato Mancini? Io non sono un tecnico ma sicuramente la Nazionale diverte, come faceva il Napoli e come tante altre squadre. L'esperienza con Federazione e UEFA mi ha portato a non tifare per nessuna squadra e questo è un beneficio perché il tifo porta stress emotivo e ti fa essere meno lucido. Questa Nazionale è stata costruita da Mancini con uno staff straordinario ma tutte le pedine che sono in Nazionale A e nelle altre sono delle eccellenze di scouting, fisioterapia, alimentazione. Portano risultati e ringrazio tutto lo staff che segue la squadra.

Le parole di Gravina su Mancini quando fu scelto? Una dichiarazione emotiva o comunque in quel momento diceva la verità. Poi però ha sposato le sue idee e ha creduto nel percorso, anche perché uno come Mancini non può essere messo in discussione dopo poche partite. Il calcio porta a volere tutto subito ma quando la base è solida i risultati arrivano. Il bello per me deve ancora venire".