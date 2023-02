Ursino: "Non mi perdo una gara del napoli: c'è un calciatore che ha fatto passi da gigante. Voglio dire una cosa su Giuntoli"

Giuseppe Ursino ha rilasciato una lunga intervista a TMW. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24

Lei ha sempre puntato sui giovani di talento. Le sue intuizioni sono storia. Il Milan sta seguendo la stessa strada. Quest’anno ha avuto delle difficoltà, ma la direzione è giusta? Le piace come stanno lavorando Maldini e Massara, non soltanto per il presente ma anche per il futuro?

“Certamente. Però per arrivare ad ottenere determinati risultati e raggiungere il livello di alcune delle più grandi squadre europee, come ad esempio Bayern Monaco o Manchester City, c’è bisogno di investire ancora di più sui calciatori giovani ma allo stesso importanti. Ma la politica del club è quella giusta. Il calcio è cambiato, quello moderno è fatto di organizzazione e scouting per scovare i giovani bravi. Come sta facendo Tony D’Amico con l’Atalanta. Come ha fatto il Napoli, con un grande direttore sportivo come Cristiano Giuntoli e dai tanti osservatori importanti che lavorano insieme a lui. Il Milan ha investito su De Ketelaere, un ottimo giocatore che va aspettato perché è difficile giocare in quel club in uno stadio imponente come San Siro. Si vede che è timido in campo, anche contro il Tottenham ha avuto una buona chance e se avesse avuto più sicurezza avrebbe anche potuto fare gol”.

Di chi sono i meriti principali della grande stagione che sta disputando il Napoli? Quello di Giuntoli è stato un capolavoro?

“Il merito è di tutti, principalmente della società. Poi c’è stata la mano del direttore Giuntoli e di Luciano Spalletti, allenatore che conosco da una vita. E’ molto bravo e si sta togliendo le soddisfazioni che merita. Giuntoli è una persona educata e molto preparata, conosco bene il suo modo di lavorare. Si è sempre organizzato in maniera perfetta, ha dei bravissimi collaboratori ed è giusto che adesso stia ottenendo questi risultati eccezionali. La società è stata sicuramente determinante e vedere il Napoli è uno spettacolo. Non mi perdo una partita. C’è un giocatore che ha fatto passi avanti incredibili: Di Lorenzo. A livello europeo dal punto di vista tattico c’è ne sono pochi come lui in quel ruolo. Spalletti fa girare gli altri calciatori, Di Lorenzo è l’unico che gioca sempre. Questo è molto importante”.

