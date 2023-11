Union, Bonucci a Sky: "Punto fondamentale, sapevamo di poter far male al Napoli! Raspadori? Ha un grande futuro"

Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Union Berlino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ci portiamo a casa questo punto fondamentale, sapevamo di dover fare qualcosa in più. Adesso però non dobbiamo accontentarci, domenica ci aspetta una partita difficile contro il Leverkusen che gioca a meraviglia. Sarà molto impegnativa, soprattutto sul piano difensivo".

Questo pareggio può farvi svoltare?

"Per noi deve essere un mattoncino importante, sembrava di vivere un incubo. Anche stasera abbiamo preso gol su deviazione fortuita, ma nel secondo tempo c'è stata la reazione, sapevamo di poter far male al Napoli nelle ripartenze con gli attaccanti e il nostro modo di giocare ci ha premiati".

Com'è stato affrontare Raspadori?

"Cominciamo a conoscerci sempre meglio, io devo adattarmi al loro modo di giocare visto che giocano uomo su uomo. Jack mi ha fatto correre a destra e a sinistra, siamo stati bravi a tamponare. Lui ha davanti un grande futuro, è un attaccante completo, che sa calciare con entrambi i piedi. Il Napoli ha giocatori devastanti ma siamo stati molto bravi a chiudere le linee di passaggio e il resto lo ha fatto il nostro portiere. Contro attaccanti così il difensore deve restare concentrato per 95 minuti, nell'unica occasione in cui non ho accorciato mi sono preso l'ammonizione che poi un po' ti condiziona. Il mio intervento ha ricordato un po' quello di Chiellini a Wembley (ride ndr)".