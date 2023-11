Union Berlino, Bonucci in mixed: "Il Napoli ha commesso qualche errore, si vede la mancanza di Osimhen. Kvaratskhelia ti mette sotto pressione di continuo" | VIDEO CN24

Le parole di Leonardo Bonucci al termine di Napoli Union Berlino. Il calciatore ha parlato in mixed zone anche ai nostri microfoni:

"Questo punto ci aiuterà mentalmente per le prossime partite. La Juventus è da scudetto, lotterà al vertice fino alla fine. Guardo ancora le loro partite. Il Napoli ha creato tante situazioni, ma il gol è arrivato in maniera fortuita. Siamo stati bravi a reagire e tenere la difesa compatta. In questo periodo il Napoli ha fuori Osimhen che in avanti può dare tanto tra profondità e fisicità. Cambia la pressione però quando vinci e devi confermarti, i giocatori devono liberarsi di questa pesantezza. Siamo stati bravi a sfruttare l'occasione, ma c'è sicuramente qualche errore nel Napoli nella posizione. Kvaratskhelia ha fatto una grande partita, ti mette sempre sotto pressione quando ti punta. Il Napoli ha una qualità e delle risorse incredibili".