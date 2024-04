Ungheria, il CT: "Zielinski? Lo conosco, un professionista che darà il 100%"

Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv per la trasmissione Azzurro99, Marco Rossi, Commissario Tecnico Ungheria, si è espresso sulla situazione in casa Napoli:

"Il Campionato di quest'anno è compromesso, però non si può buttare la croce addosso a Calzona. Lui ha provato a rivitalizzare la squadra, poi se si deve parlare dell'ultima partita, se si perde 3-0 è un risultato davvero bugiardo. Un passivo che è stato troppo roboante. Italiano e Conte? Due nomi importanti, di categoria. L'allenatore è un tassello fondamentale, ma ancor più importanti sono i calciatori. Tra i calciatori del Napoli per il futuro sicuramente puntare su Lobotka. Più spazio a Zielinski? Un professionista, lo conosco bene e sono sicuro che fino alla fine darà il 100%, se non di più per gli azzurri".