Ungheria, il ct Rossi: "Szalai-Napoli? Con Koulibaly si migliorerebbe! Ha un ottimo sinistro, poteva andare in Bundesliga"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il commissario tecnico dell’Ungheria Marco Rossi, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Attila Szalai? Un mancino naturale dotato di ottimo piede sinistro per il lancio lungo, è adatto alla costruzione dal basso e si può disimpegnare all’occorrenza anche come difensore sinistro. In una difesa a tre giocherebbe sul centrosinistra, ma si impegna bene anche in una difesa a quattro. Ha buona personalità nel giocare la palla, ha ottimo senso dell’anticipo ma non è rapidissimo negli spazi brevi.

Non ho mai parlato con lui di mercato, ma leggo tanti rumors: si vocifera in Ungheria, Turchia ed Italia che possa andare in tanti campionati. Poteva andare in Bundesliga, ha voluto fare uno step intermedio passando al Fenerbahce: è stata una scelta umile e credo che adesso sia pronto per misurarsi in un campionato top.

Al fianco di Koulibaly? Giocare con Kalidou credo che sia qualcosa che vorrebbero fare tutti i difensori centrali: ci potrei fare bella figura pure io (ride, ndr). In questo momento Kalidou è uno dei migliori centrali al mondo, giocare con lui non potrebbe che essere un momento di miglioramento per Szalai”