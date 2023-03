Ultras Curva B chiedono incontro a De Laurentiis: "Ecco la nostra richiesta"

Ultime notizie SSC Napoli - Stadio in silenzio contro la Lazio, "con parte dei tifosi in 'punizione' per gli incidenti con i romanisti", a raccontarlo è l'edizione oggi in edicola de Il Roma.

Ultras Curva B: chiesto incontro a De Laurentiis

Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte tifoseria di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane. Perché contro la Lazio alcuni gruppi sono rimasti fuori perché senza Fidelity Card (curve andate sold out prima che partisse la vendita libera senza obbligo di tessera), mentre altri pagano ancora gli incidenti con i romanisti. Le sigle delle due curve, come racconta il quotidiano oggi in edicola, vorrebbero organizzare le coreografie nelle gare interne per accompagnare il Napoli ad uno scudetto storico, ma secondo uno storico rappresentante della curva B, che da quarant'anni è presente sugli spalti, il club manterrà la linea dura e allora avanza una richiesta:

"Vorremmo incontrare De Laurentiis per mezz'ora e spiegargli il desiderio di gruppi che stanno per vincere un titolo dopo anni di sacrifici, di ore passate davanti al tribunale fallimentare, di amarezze per due stagioni in Serie C, di trasferte lontani. Siamo stati sempre presenti, il Maradona in silenzio a chi giova? Non si possono portare bandiere, striscioni e poi i laziali vengono da noi e lanciano petardi e fumogeni ferendo un ragazzo. Vorremmo avere la possibilità di accompagnare il Napoli verso lo scudetto con delle coreografie uniche nel suo genere. Le vediamo su altri campi e ci danniamo perché noi siamo nettamente primi in classifica e ci viene vietato".