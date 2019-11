Lippi: "Tutti pensavano al Napoli come terzo incomodo tra Juve e Inter ma si è perso per strada"

Ultimissime notizie calcio Napoli. Marcello Lippi, ex allenatore della Nazionale Italiana che vinse i Mondali nel 2006, ha rilasciato una lunga intervista all'edizione odierna del Corriere della Sera. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Marcello Lippi, per lo scudetto è già un discorso a due. È sorprendente o lo è ancora di più il rendimento dell’Inter? "L’Inter non è una sorpresa: è partita con grande determinazione, quella che trasmette il suo comandante Conte, bravissimo a motivare il gruppo. Sta facendo molto bene e tiene testa alla Juve, che per me resta comunque la favorita. Tutti pensavano al Napoli terzo incomodo, ma si è perso per strada".