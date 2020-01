Juventus, Pjanic: "Il Napoli è una bella squadra, ci aspettiamo di affrontare una squadra con orgoglio! Gattuso è preparatissimo, non sarà semplice vincere"

Ultimissime calcio Napoli. Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Contro la Roma in Coppa Italia è arrivato un altro successo, siete soddisfatti della prestazione?

Sarri sta alternando il 4-3-1-2 al 4-3-3, cosa cambia per te nei due moduli?

"Cambia solo che c'è uno degli attaccanti che scende a darci una mano. Ultimamente stiamo un po' cambiando, spesso Sarri passa dal 4-3-1-2 al 4-3-3 a partita in corso. Con la Roma abbiamo iniziato con il 4-3-3 ed è andata bene, non era facile perché cambiava qualcosa nel modo di difendere. Sono arrivati ottimi segnali anche per Sarri, cambiare modulo durante la partita è un punto di forza e dobbiamo sfruttarlo per il resto della stagione, sia in campionato che in Champions League".

Cosa ti aspetti della gara del San Paolo?

"Il Napoli è sempre il Napoli, una bella squadra. Ho visto le ultime due partite, hanno un po' più di difficoltà in campionato ma hanno fatto una bella gara in coppa. Ci aspettiamo un Napoli con orgoglio, hanno un allenatore preparatissimo che sa far giocare bene la sua squadra. Poi non è semplice per loro preparare la partita in questo momento, visto che le cose non vanno come speravano. Ma affronteremo un avversario forte, ci sarà da dare tutto per ottenere i tre punti, non sarà semplice ma questa è la nostra volontà".