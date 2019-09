Benevento, Vigorito: "Vogliamo tornare in Serie A! Stimo De Laurentiis, non vincerà l'Oscar della simpatia"

Ultime calcio Napoli. In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione radiofonica in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oreste Vigorito, presidente Benevento.

"Credo che le cose bisogna farle e non dirle, se le fai parlano da sole, se le dici parlano gli altri. Ci siamo mossi per avere un anno competitivo come da 13 anni a questa parte, riteniamo di aver fatto cose buone. La palla è rotonda, quello che possiamo promettere è un anno di grande impegno e di grande qualità. A livello dirigenziale, supporto tecnico. Inizio con una vittoria ed un pareggio, seguo sempre la squadra, non mi aspettavo e non volevo pensare ad una partenza disastrosa, ma un approccio di grande umiltà, ci fa essere sereni perché riteniamo che la maggiore virtù di chi partecipa a questo campionato è l'equilibrio. I valori avranno modo e tempo di esprimersi veramente. Noi lavoriamo per concretizzare una società che abbia come obiettivo la permanenza in campionati professionisti di livello, quindi Serie B e Serie A. Io ho preso la presidenza a Marzo 2006, a Giugno 2009 ho fatto la finale della B. La perdemmo, pareggiamo a Crotone 1-1 e perdemmo 1-0 in casa, il Gallipoli successivamente radiato dal mondo del calcio, fece una combina che ci impedì di salire in B. Siamo arrivati in A troppo presto e ne abbiamo pagato le conseguenze, vorremmo tornare con un'organizzazione diversa. Vorremmo simulare club come Atalanta, Padova, squadre che hanno sempre valorizzato la location provinciale. Oggi il calcio è un po' diverso, appartiene a grandi multinazionali, un grande business. La sana passione provinciale che spinge lo spettatore allo stadio, con oltre 8.000 abbonati quest'anno, penso siano le radici di ognuno di noi. Si hanno e non bisogna perderle. Noi ci mettiamo il nostro, le autorità dovrebbero guardare anche un po' verso questi club provinciali, chiediamo una più equilibrata redistribuzione. De Laurentiis? Lo stimo molto, non credo che alla nostra età andiamo avanti a simpatie, penso sia un grande dirigente e manager. Ci si muove sempre con gran fretta, lui fa sempre quello che è in grado di fare, da imprenditore è un esempio da seguire, se gli imprenditori si fanno prendere la mano dal cuore, si arriva a piangere sul latte versato. Non penso possa avere l'Oscar della simpatia, ma ha grandi capacità. Su Lotito, rispetto a De Laurentiis, vive molto di più il mondo del calcio di cui ne ha fatto una ragione di vita, riesce sempre ad essere dappertutto per quanto riguarda il calcio, ha il record di presenze nelle riunioni. Quando le persone dedicano tutto se stessi per un obiettivo, vanno rispettate e seguite, sono un novellino rispetto a queste persone. Loro lo vivono molto di più e ad un livello a cui ambisco. Noi non saremo mai il Napoli, non li vedo come competitor. Li vedo come esempi da seguire su alcune cose e da evitare su altre. Salernitana-Benevento? La cosa più bella è che la Campania abbia delle rappresentati calcistiche ad alti livelli. Quando ci si incontra sul campo è giusto deporre la stima, amicizia e simpatia, per vincere sul campo. Andiamo a Salerno per vincere, la squadra è stata costruita per vincere ovunque, la Salernitana sta dando la dimostrazione di essere su una strada diversa degli ultimi anni. Ho fiducia nella mia squadra, ammiro il pubblico di Salerno, così come il nostro pubblico, non abbiamo mai avuto problematiche con la Salernitana, anche se su uno scalino più basso, portiamo come il Napoli, il calcio campano con orgoglio. Proveremo a salire in A e restarci".