Somma: "Napoli a trazione anteriore e Manolas e Koulibaly non al top: così si spiegano i troppi gol presi! Il senegalese ha bisogno di Albiol"

Ultime calcio Napoli. Mario Somma, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La trazione anteriore del Napoli è importante, la condizione di Manolas e Koulibaly non è la migliore e questo si ripercuote sui gol presi. Sono giocatori che spesso da soli riescono a risolvere situazioni pericolose. Il senegalese ha bisogno di un giocatore come Albiol che detta i tempi di gioco e che è un regista. Milik è un giocatore molto affidabile, più vicino ai 20 gol che ai 10. Il Napoli l’anno scorso è stato carente nella distribuzione dei gol e va proprio in questa direzione la campagna acquisti degli azzurri”.