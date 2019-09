Vigliotti: "Llorente è un acquisto svolta se guardiamo i parametri societari in passato: darà una grande mano a Ancelotti"

Ultime calcio Napoli. Gianluca Vigliotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Llorente al Tottenham ha fatto bene nel momento in cui gli inglesi dovettero fare a meno di Kane. Il suo ingresso contro il Man City è storia perchè ha inciso nell'approdo in finale degli Spurs. Nel nostro campionato uno così può fare comodo soprattutto contro squadre tecnicamente meno forti del Napoli che si chiuderanno in difesa. Sono contento di questo acquisto perché è la prima volta che la società decide di investire su un elemento non più giovane. Se una scelta del genere fosse stata fatta qualche anno fa in mezzo al campo, tipo Fabregas, ci avrebbe dato una grossa mano"

Vigliotti su Llorente