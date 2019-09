Maifredi: "Koulibaly? L'errore lo sta facendo De Laurentiis con certe dichiarazioni. Dybala non è un campione"

Ultime calcio Napoli. L'ex tecnico Gigi Maifredi a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato di Juventus e non solo. Ecco le sue parole:

Su Dybala

"Se Sarri vuole giocare con il 4-3-3, è chiaro che deve escludere Dybala, che è un grandissimo trequartista. Credo che Sarri abbia scelto questo tipo di impostazione. Per me Dybala ha subìto l'arrivo di Ronaldo. Non ha dimostrato personalità. Se subisci le pressioni, è chiaro che alla fine non sei un grande campione. L'allenatore, se trova un giocatore che è forte, lo fa giocare. Se invece durante la settimana fa il timido, è chiaro che non metterà mai in difficoltà l'allenatore. Dipende tutto da lui".

Sulla preparazione del Napoli, messa in discussione da Adl

"Ancelotti sa quali sono le condizioni del giocatore che mette in campo. Un tecnico vuole sempre vincere, Koulibaly è un grandissimo giocatore, lo stimano tutti. Non credo si sia presentato in maniera non perfetta. All'inizio c'è gente che va subito in forma e altri no, quindi lo sbaglio lo sta facendo De Laurentiis".