CorSport, Barbano: "Bisogna debellare il razzismo dagli stadi. Il Napoli ha un'ottima squadra"

"Lukaku ha detto una cosa vera: stiamo andando indietro. La civiltà è cresciuta, ma la corrente della violenza è andata avanti. Il presidente Ferrero è stato aggredito, ma le dichiarazioni della curva dei giorni scorsi lasciano pensare: non siamo razzisti, ma siamo in guerra. Sembra che lo stadio sia in possesso di una serie di tifosi che hanno costruito una pseudo cultura di violenza che rivendicano come diritto, contro le norme. Le società hanno perso una parte del pubblico a causa degli ultras, un sacco di gente non va più allo stadio per colpa di quello che vede e resta a casa. In Francia la clausola di gradimento ha una prescrizione legale, è legge. Gravina dice che non vuole punire una società per pochi deficienti, ma la società deve impedire a quei pochi deficienti di turbare la sensibilità di tutti gli altri ed impedire di entrare allo stadio. I mezzi ci sono, la volontà di applicarli un po' meno, le società sono spaventate. La partita va sospesa, i pochi deficienti presto isolati. Uno come Diabolik che stabilisce che nelle prime 10 file le donne non possono sedere, deve essere radiato dallo stadio. Quest'anno la Juventus ha qualcosa da temere, obiettivamente è un po' più completa in tutti i ruoli, ma se il Napoli trova un suo equilbrio, può ancora concorrere per lo scudetto, penso sia possibile. Questo fenomeno Inter, forse in controtendenza, non ci credo. Conte scatena entusiasmo, ma non è una squadra di altissimo livello. Ha degli elementi di grande valore, ma altri molto più modesti. Lo stesso Lukaku per me non è un grandissimo campione, avrà difficoltà nel campionato italiano. Icardi è stata una grandissima perdita per l'Inter. Il Napoli è una squadra che ha Insigne, l'elemento di maggior valore, ma deve essere in condizione. Il 4-3-3 è pericoloso per il Napoli, perché se Insigne si trova come nel primo tempo con la Juve, il Napoli è finito, si concedono spazi insormontabili. Se Insigne è in condizioni, il Napoli può giocare con questo modulo. Con Llorente e Lozano, possono permettersi vari moduli, molto diversi, con vantaggi e svantaggi".