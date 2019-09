Ospina, l'agente gli dedica una lettera: "Dodici anni fa abbiamo intrapreso il viaggio nel mondo del calcio. Avevi 19 anni e già due titoli con l'Atletico Nacional" [FOTO]

Ultime calcio Napoli. Lucas Jaramillo, fondatore di Alinea Sport Managers, ha pubblicato su Instagram una foto scattata col suo assistito, il portiere del Napoli David Ospina al quale ha dedicato un bel pensiero: "12 anni fa abbiamo intrapreso un viaggio nel mondo del calcio. Avevi 19 anni e già due titoli con l'Atletico Nacional. Il tuo caro vecchio che oggi ti ammira dal cielo ci ha dato la benedizione insieme a Lucy Lu @ luciram12 per guidarti lungo il cammino. Ti abbiamo visto imparare in questo periodo francese e inglese, abbiamo vissuto momenti meravigliosi e abbiamo anche vissuto momenti molto difficili. Oggi raggiungi quota 100 partite con la maglia della nazionale, un compito non facile!! Posso dire con gioia e fiducia che mi sento parte della tua bella famiglia. @jesysterling la tua confidente, il tuo pilastro e il nostro alleato quando c'è da darti un consiglio. Tua sorella, mia sorella @ daniela_ospina5 una donna che vive di calcio , francamente è sempre stata lì. I tuoi bellissimi figli ... e ovviamente niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il nostro #matthi, il mio socio e un altro fratello! Speriamo che ci saranno molte altre partite con Alinea Sports Managers".

David Ospina e il suo agente