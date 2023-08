Ulivieri: "Spalletti l'uomo giusto per l'Italia, c'è un aspetto che può fare la differenza"

Notizie calcio. Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport:

Spalletti nuovo CT della Nazionale? Sono di parte, perché sono amico di Luciano. Dico, però, e lo dico in tutta onestà senza tener conto dell’affetto che ci lega, che Spalletti sarebbe una scelta azzeccata. Anche Antonio Conte andrebbe bene, per carità. In Italia abbiamo ottimi allenatori. Luciano ha maturato una notevole esperienza anche a livello internazionale e questo può fare la differenza. Ripeto: può essere l’uomo giusto per fare quello di cui c’è bisogno".