Ulivieri: "Spalletti l'uomo giusto per il dopo Mancini, spero nell'accordo tra ADL e FIGC"

Notizie Calcio Napoli - Il presidente degli allenatori, Renzo Ulivieri è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione corso di "Radio Goal":

"Quando capita una tegola dalle proporzioni delle dimissioni di Mancini bisogna trovare le contromisure. Spalletti è l'uomo giusto nel ruolo di ct, spero che la FIGC possa trovare un accordo con il presidente De Laurentiis. Ma non è che in due giorni si risolva una situazione del genere. Posso dire che Spalletti sarebbe molto contento di diventare il nuovo ct della Nazionale. Credo che si sia una trattativa in corso, speriamo che vada a buon fine sia per gli interessi dell'Italia che del Napoli".