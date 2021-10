Ulivieri: "Spalletti da applausi: pensa col Noi e non con l'Io, cosa difficile con i campioni"

Napoli Calcio - Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione italiana allenatori, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Spalletti da applausi da tutti i punti di vista. Pensa col Noi e non con l'Io, cosa difficile con i campioni. Ma si sono messi tutti al servizio della squadra e questo è un bene. Rosa del Napoli? L'organico del Napoli è importante, questa squadra, nell'essenza delle cose è un gruppo, un popolo. Il singolo non si annulla nella comunità ma rinuncia a qualcosa di se per la comunità. Roma? Mourinho, dal punto di vista della comunicazione, è il top: si è preso la responsabilità della sconfitta".