Ulivieri: "Sarri e Spalletti molto diversi tra loro, il gioco di Luciano è la perfezione. Osimhen attaccante disumano, si trasforma da le palle gol"

Renzo Ulivieri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Tanti gol del Napoli con Osimhen non sono palle gol, sono invenzioni di lui che o su un lancio lungo o come l’ultimo gol con lo Spezia riesce a trasformarle in palle gol solo lui. E’ l’esempio di attaccante disumano.

Sarri è più rigido di Spalletti nel suo calcio. Spalletti dice sempre di essere un ‘copino’ sminuendosi anche. Spalletti e Sarri sono veramente molto diversi. Sarri fa un calcio orizzontale che però sta mutando, ora va anche sulla verticale. Quello di Spalletti mi sembra quasi la perfezione per come alterna orizzontale e verticale".