Renzo Ulivieri è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Rudi Garcia lavora sulla fila di Spalletti e qualche accorgimento può metterlo. Non c'era molto da fare su una squadra come questa del Napoli. Inter e Juve possono essere le concorrenti più improtanti per il campionato".