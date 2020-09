Ulivieri: "Il Napoli può fare anche il 4-2-3-1, ha i centrocampisti adatti. Sono tutti duttili"

Notizie Calcio Napoli - Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori ed ex tecnico del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ero fissato sulla flessibilità del modulo. Volevo un modulo da cambiare a seconda delle partite. Ci dev'essere un modulo base, ma bisogna prevedere dei cambiamenti. Tra il 4-3-3 ed il 4-2-3-1 cambia il vertice di centrocampo che può essere basso o alto. Se gioco contro una squadra che fa il 4-3-3 vado subito a prendere il loro regista senza dargli spazio. I centrocampisti del Napoli sono duttili e possono trovare dimestichezza in ogni ruolo. Riapertura degli stadi? In questo momento è difficile, poi può darsi che tra quindici giorni, studiando la cosa, si possa pensare anche ad un'occupazione delle Tribune, mettendo un tifoso ogni quattro sedute. Ma giusto per far ripartire un po' il calcio, qualcosa bisognerà fare prima o poi".