Ulivieri: "Il calcio di Spalletti è da prendere d'esempio: si studia a Coverciano, vi spiego"

Renzo Ulivieri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “

"Se a Coverciano si studia il Napoli di Spalletti? Chi l'ha detto ne pagherà le conseguenze perchè non andava detto fuori. Si parla bene di tutte le squadre ma non va fatto. Il calcio di Spalletti è da prendere d'esempio: un calcio moderno, in linea generale, che da tempo non deve avere solo palleggio fine a se stesso, ma anche verticalizzare. La difesa è moderna, senza la paura di lasciare spazio alle spalle".