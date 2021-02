Ulivieri: "Gattuso? Situazione surreale, il Napoli sta facendo autolesiosmo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC.



"Napoli, Gattuso a rischio? A me sembra una situazione surreale. A me pare una grande ingiustizia il punto al quale siamo arrivati. Vuol dire non andare a leggere all'interno delle partite e non saper valutare ciò che è successo alla squadra. Vuol dire fare danni e se questo arriva proprio dalla società è puro autolesionismo.

Gattuso e Pirlo? Non so da che parte stare, in questo momento a livello di cuore mi verrebbe di stare vicino a chi dei due è più in difficoltà. Sono certo sarà una bella partita: la Juventus si sta riprendendo, il Napoli ha offerto ottime prestazioni ma pure prestazioni sottotono, ha perso partite che non doveva perdere come contro il Genoa, con cui ha dominato, oppure quella contro l'Inter. A volte però i calciatori le disgrazie se le vanno a cercare, o perché c'è una preoccupazione eccessiva oppure perché il valore tecnico è da migliorare.

Hysaj? Avevo messo la regola nelle mie squadre che chi usciva doveva essere contento perché entrava un compagno a giocare. Qualche volta possono succedere queste cose ma è sgradevole. Caos in Lega Calcio tra Preziosi e Campoccia? In quegli incontri io non posso parlare, solo una volta sono stato invitato. Evidentemente non riescono a trovare la quadra per un percorso comune. Il momento è grave per il Paese e per il calcio: se uno pensa al proprio orticello non ha capito nulla. Proprio in questo momento si deve fare un ragionamento di sistema e pensare alle fasce più deboli".